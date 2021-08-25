Opel представил электромобиль Rocks-e

Немецкий производитель Opel представил новый электромобиль для городской жизни Rocks-e. Как отметили в компании, модель стала первым представителем нового класса городской мобильности SUM (Sustainable Urban Mobility) и займет место между скутерами и легковушками. Об этом 25 августа сообщается в пресс-релизе, который поступил в распоряжение «Известий».

Opel Rocks-e — это компактный электромобиль, который создан, чтобы отвечать современным запросам в области мобильности. На территории Германии машиной могут управлять люди от 15 лет с удостоверением категории АМ1.

Автомобиль имеет длину всего 2,41 м. С осени в ФРГ машину можно будет заказать онлайн или купить напрямую в дилерских центрах Opel. Выход модели на рынки других стран ожидается в 2022 году.

Электромобиль предназначен для двух пассажиров. Утверждается, что он экологически чистый и из-за небольшого веса относится к категории легких транспортных средств.

Модель имеет запас хода до 75 км, которые можно преодолеть на скорости до 45 км/ч. Тем самым новый Opel прекрасно подходит для ежедневной городской эксплуатации. Отмечается, что Opel Rocks-e легко справится с крутыми поворотами и встанет даже на самые тесные парковочные места.

Батарея Opel Rocks-e заряжается от обычной бытовой розетки за 3,5 часа. Необходимый для этого зарядный кабель длиной три метра входит в комплект поставки SUM и при необходимости вытягивается из двери пассажира.

Дверь пассажира открывается вперед, а дверь водителя — назад. Сиденья установлены со смещением относительно друг друга, что обеспечивает пассажиру большой запас свободного пространства в ногах, а сиденье водителя имеет широкий диапазон продольной регулировки.

Ранее, 13 июля, компания Opel представила новое поколение хетчбэка Astra. В основе Opel Astra нового поколения лежит глобальная модульная платформа EMP2 (Efficient Modular Platform2), на которой также базируются модели Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.