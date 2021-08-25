В мире сокращаются объемы производства автомобилей из-за нехватки чипов

В мире сокращаются объемы выпуска автомобилей. Падение производства в 2021 году может составить 7-9 млн штук. Причина тенденции — кризис поставок электронных компонентов, передает телеканал «Известия». Из-за дефицита чипов недопроизвели 1,5 млн машин в первом квартале, 1,4 млн машин во втором квартале, 1,6 млн машин в третьем квартале. Высокий запрос на чипы будет фиксироваться до конца года. Спрос на микросхемы обусловлен продажами бытовой электроники в связи с новым учебным годом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.