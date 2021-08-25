Шесть лесных пожаров зарегистрировали в Хабаровском крае

Лесные пожары не прекращаются в Хабаровском крае. На сегодняшний день лесоохрана пытается ликвидировать шесть возгораний в Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Комсомольском, имени Лазо и Николаевском районах. В тушении принимают участие более 100 человек и 10 единиц техники.

В пресс-службе губернатора ИА AmurMedia рассказали, что за сутки четыре раза пришлось поднимать воздушные суда, которые обычно отслеживают места, где появились новые очаги и то, как огонь распространяется.

По словам и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда Владимира Летуты, угрозы населенным пунктам и объектам экономики пока нет.

Причиной 49% всех пожаров является человеческий фактор. 43% пожаров произошли из-за грозы, а примерно 2% возникли недалеко от железной дороги. Таким образом, пока человеческая халатность — главный фактор пожарной угрозы.

В 16 районах края продолжает действовать особый противопожарный режим, который устанавливает ограничения на использование огня в лесной полосе.

23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни высокий уровень пожарной опасности ожидается в ряде российских регионов. В частности, в Поволжье и на Урале есть опасность возникновения естественных очагов лесных пожаров из-за жары.