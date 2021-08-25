Прямой эфир
Общество
Жители центра Урюпинска завели льва у себя в квартире
Культура
Канье Уэст подал документы на смену имени
Происшествия
Приезжий избил и ограбил мужчину в центре Москвы
Армия
Минобороны РФ утвердило технический облик самоуничтожающихся дронов
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,7 км
Мир
Полиция Японии нашла гидрокостюм приплывшего с Кунашира россиянина
Мир
Разведка США не сделала четких выводов в докладе о происхождении COVID
Общество
В России выявили 5 тыс. нарушений перевода транспорта на газ
Происшествия
Ребенок пострадал в ДТП с участием такси и скутера в Москве

Ученые нашли способ бороться с распространением вирусов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Издание Journal of Hazardous Materials опубликовало результаты исследования ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Челябинска, которые провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. Полученные результаты помогут предотвратить распространение коронавируса и других вирусных инфекций в помещениях.

Респираторные вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем при близком контакте, но из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции в помещениях не очень помогает. Так что правильное расположение перегородок — наиболее эффективный способ снизить распространение таких вирусов.

Игла на выживание: как сфере услуг удалось привить 60% сотрудников от COVID-19
Какие отрасли успели исполнить требования властей по числу вакцинированных работников

«Используемый метод вычислительной гидродинамики включает в себя комбинацию компьютерных программ и кодов для симуляции различных физических и химических процессов. Этот способ используется почти во всех областях науки, как и сама вычислительная гидродинамика — от сверхзвуковой авиации до биоэнергетики. Проведенное исследование имитирует реальную ситуацию в закрытых помещениях с максимально возможной точностью», — пишет старший научный сотрудник кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы» Политехнического института ЮУрГУ Афрасяб Хан.

Университетский ученый провел исследование методом вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics), оно позволило проанализировать движение капель в воздухе, за счет чего можно определить наиболее эффективное расположение перегородок для защиты людей в помещении.

Как считают ученые, на основе полученных данных компании смогут избежать карантина в период пандемии и.поддерживать привычный ритм работы.

«Это исследование дает начало детальному изучению различных сценариев с теоретической и практической точки зрения. Мы планируем сотрудничество на национальном и международном уровне», — считает Хан.

В будущем сотрудники кафедры собираются разработают типовые инструкции для офисов, вокзалов, аэропортов и производственных предприятий.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов во вторник, 24 августа, озвучил порядок действий после контакта с больным COVID-19 и объяснил, что человек не обязательно должен заболеть, если у кого-то из входящих в близкий круг общения человека диагностировали коронавирусную инфекцию. По словам специалиста, всё зависит от уровня близости контакта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021