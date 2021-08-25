Ученые нашли способ бороться с распространением вирусов

Издание Journal of Hazardous Materials опубликовало результаты исследования ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Челябинска, которые провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. Полученные результаты помогут предотвратить распространение коронавируса и других вирусных инфекций в помещениях.

Респираторные вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем при близком контакте, но из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции в помещениях не очень помогает. Так что правильное расположение перегородок — наиболее эффективный способ снизить распространение таких вирусов.

«Используемый метод вычислительной гидродинамики включает в себя комбинацию компьютерных программ и кодов для симуляции различных физических и химических процессов. Этот способ используется почти во всех областях науки, как и сама вычислительная гидродинамика — от сверхзвуковой авиации до биоэнергетики. Проведенное исследование имитирует реальную ситуацию в закрытых помещениях с максимально возможной точностью», — пишет старший научный сотрудник кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы» Политехнического института ЮУрГУ Афрасяб Хан.

Университетский ученый провел исследование методом вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics), оно позволило проанализировать движение капель в воздухе, за счет чего можно определить наиболее эффективное расположение перегородок для защиты людей в помещении.

Как считают ученые, на основе полученных данных компании смогут избежать карантина в период пандемии и.поддерживать привычный ритм работы.

«Это исследование дает начало детальному изучению различных сценариев с теоретической и практической точки зрения. Мы планируем сотрудничество на национальном и международном уровне», — считает Хан.

В будущем сотрудники кафедры собираются разработают типовые инструкции для офисов, вокзалов, аэропортов и производственных предприятий.

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