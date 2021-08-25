Экс-мэра Нью-Йорка Куомо лишили премии «Эмми» 2020 года

Бывшего мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо лишили премии «Эмми» 2020 года. Награду присудили за шедшие в прямом эфире пресс-конференции о ситуации с пандемией, передает телеканал «Известия». Имя губернатора и информацию удалят из материалов международной академии телевидения. Куомо лишился поста из-за обвинений в домогательствах. Иски против главы города предъявили 11 женщин. Губернатор вышел в отставку 24 августа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.