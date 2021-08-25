Псаки не подтвердила данные о встрече директора ЦРУ с лидерами талибов

В Белом доме отказались от комментариев по поводу переговоров директора ЦРУ Уильяма Бёрнса с одним из лидеров радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абдулой Гани Барадаром. О возможной встрече главы ЦРУ с одним из лидеров талибов ранее написала The Washington Post. Пресс-секретарь президента США Дженн Псаки перенаправила вопросы СМИ к разведывательному ведомству, передает телеканал «Известия». Уильям Бёрнс сейчас находится в Афганистане. По данным газеты, Джо Байден направил директора ЦРУ в Кабул в связи с операцией по эвакуации американских войск. Позже представители запрещённого в России террористического движения опровергли информацию СМИ. Как сообщила Дженн Псаки в ходе регулярного брифинга, США эвакуировали уже 58,7 тыс. человек из Афганистана.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.