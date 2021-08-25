Назван срок запуска первой «Ангары» с новым разгонным блоком

Генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов рассказал «РИА Новости» в среду, 25 августа, что первый кислородно-водородный разгонный блок (КВТК) запустят в 2027 году. Он значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя «Ангара».

«В настоящее время «Роскосмос» начал активно финансировать тему КВТК. Работы полностью развернуты. Эскизный проект мы защитили и сейчас находимся на этапе выпуска конструкторской документации и изготовления стендовых изделий. Мы надеемся, что завершим эту работу в срок и запустим первое летное изделие в 2027 году, скорее всего, на ракете-носителе «Ангара-А5М», — сказал он на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

3 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что четыре ракеты-носителя «Ангара» будут сданы до конца текущего года, тогда как две из них полетят уже в 2021 году.

«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Оно включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Первый запуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года.

18 февраля гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко заявил, что Россия планирует использовать ракеты «Ангара» дольше, чем носители «Протон», которые эксплуатируются 55 лет и через пять лет будут выведены из эксплуатации.

«По общему сроку эксплуатации она («Ангара». — Ред.) должна пережить «Протон», — сказал он.

С начала эксплуатации ракет «Протон» в 1965 году было проведено 424 пуска, 110 из них модернизированной ракеты «Протон-М». К 2026 году эксплуатацию ракет планируется прекратить.