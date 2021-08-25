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Росфинмониторинг зафиксировал всплеск «обналички» через медиативные документы

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В июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом говорится в материалах службы, с которыми ознакомились «Известия». В Росфинмониторинге «Известиям» уточнили, что за первое полугодие 2021-го объём таких подозрительных операций по сравнению со вторым полугодием 2020-го вырос более чем на 70%.

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«В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются», — пояснили в Росфинмониторинге.

В службе уточнили, что основным индикатором риска, как правило, выступает наличие признаков фирмы-однодневки у стороны медиативного соглашения.

Медиативные соглашения позволяют участникам конфликта решить спор без обращения в суд. Договоренности по урегулированию конфликта фиксируются третьей стороной — медиатором — в специальных документах. В соответствии с изменениями в законодательство, с 2019 года такие соглашения должен заверять нотариус, то есть они выступают в качестве исполнительных документов, которые можно предъявить к обязательному взысканию.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Досудебный беспорядок: в РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег

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