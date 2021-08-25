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Российские ударные вертолеты получат дальнобойную управляемую ракету

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Минобороны приняло решение об оснащении новейших ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР). Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, она отличается компактностью и при этом способна поражать цели на расстоянии до 20 км днем и ночью в любую погоду.

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Также новые ракеты получат модернизированные вертолеты Ми-28Н и Ка-52, которые будут доведены до уровня Ми-28НМ и Ка-52М. Ранее они рассматривались как перспективные, но окончательного решения о закупках не было. В ходе тестирования новинка продемонстрировала высокие боевые возможности и универсальность.

Помимо ударных, новыми боеприпасами будут вооружены и транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», основная задача которых — десантирование групп спецназначения и их поддержка с воздуха, добавили источники.

Информация о разработке нового изделия ранее появлялась в СМИ со ссылкой на неофициальные источники. Сообщалось в том числе и об испытании его в Сирии. Впервые новую ракету под маркировкой «Изделие 305Э» представили 23 августа на форуме «Армия-2021». Помимо внешнего облика были раскрыты и некоторые характеристики: масса 105 кг, в том числе боевой части — 25 кг. Гарантированная дальность полета, по данным производителя, составляет 14,5 км. Это вдвое больше дистанции, с которой могут применяться современные ракеты для вертолетов.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мы из ЛМУРа: у армейской авиации появится новый боеприпас

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