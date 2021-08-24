СК возбудил дело в отношении избивших пациентку санитаров в Ярославле

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту избиения девушки прибывшими на вызов санитарами психиатрической бригады в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ярославской области.

Как пишет ТАСС во вторник, 24 августа, уголовные дела возбуждены по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Видеоролик, на кадрах которого санитары избивают пациентку в лифте жилого дома во Фрунзенском районе города, появилось в соцсетях в понедельник, 23 августа. На записи видно, как двое сотрудников психиатрической бригады заводят в лифт девушку со связанными руками, а когда двери закрываются, начинают наносить ей удары в бок и по голове, пишет НСН.

После публикации видео СК и прокуратура, а также департамент здравоохранения региона начали проверки. В Ярославской областной психиатрической больнице также провели внутреннюю проверку, по результатам которой сотрудники бригады, избившие пациентку, были уволены, пишет «Газета.ру». Как пишет Life.ru, обоих мужчин направили на медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя. Этому поспособствовало заявление матери пострадавшей девушки о том, что медики якобы были пьяны.

Сама 30-летняя пострадавшая на учете нигде ранее не состояла, поскольку никаких психических отклонений у неё диагностировано не было. Будет проведена экспертиза, которая покажет, была ли в тот момент пациентка опасна для себя и окружающих.

Ранее главврач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров заявил, что поступившую в больницу пациентку осмотрели специалисты. Опасений за ее физическое здоровье нет, отмечает телеканал «360». Ее уже осмотрели терапевт, хирург, невролог и психиатр, уточняет сайт kp.ru.