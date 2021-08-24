Санитары психиатрической больницы в Ярославле избили пациентку

В Ярославле санитары бригады психиатрической больницы избили пациентку в лифте. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил паблик «Свободный Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что санитары забрали девушку из жилого дома. В сети также был опубликован видеоролик с кадрами произошедшего. На них видно, как двое санитаров избивают пациентку, пока везут ее в лифте. Мужчины наносят девушке удары по голове и животу после того, как закрываются двери лифта, за которыми стоят люди. При этом девушка кричит и пытается вырваться, пишет «Москва 24».

После того как все трое вышли из лифта, на полу остались следы крови, пишет Life.ru.

По данному инциденту Следственный комитет и прокуратура начали проверку, пишет «Газета.ру». Дело взял на контроль лично прокурор региона Дмитрий Попов, пишет «Ридус».

Как пишет РЕН ТВ, мужчины нанесли пациентке 20 ударов. Не исключено, что санитары продолжили избивать ее и после выхода из лифта, где нет камер видеонаблюдения. По предварительным данным, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме во Фрунзенском районе города.

По факту случившегося в департаменте здравоохранения региона также начали проверку, отмечает телеканал «360». Пациентку осмотрел терапевт и невролог. В депздраве рассказали, что ее физическое состояние не вызывает опасений у врачей, пишет сайт aif.ru.

По словам директора департамента здравоохранения и фармации Василия Тубашова, санитары уже отстранены от работы, пишет сайт kp.ru. Он подчеркнул, что действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, а также общечеловеческие ценности и «бросают тень на все областное учреждение».

«Не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки», — цитирует Тубашова REGNUM.

Ведомство также предоставило все необходимые документы для проведения проверки.

Ярославский депутат Наталия Бобрякова заявила «Федеральному агентству новостей», что пообщалась с родственниками избитой девушки. Известно, что пациентка — мать-одиночка, к которой в гости приехали родственники. Они заметили, что женщина странно себя ведет, находится в депрессивном состоянии, поэтому побоялись оставлять ее одну с ребенком. Она не позволила забрать малыша, у нее началась паника, поскольку она подумала, что у нее хотят отобрать ребенка. После этого на место были вызваны участковый и бригада психиатрической помощи.

По словам родственников девушки, санитары находились в состоянии алкогольного опьянения и начали применять к пациентке физическую силу еще в квартире, что вызвало возмущение у родственников. Отчим решил забрать ребенка и ушел по лестнице вниз.

В апреле заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович рассказал о неврологических последствиях пандемии. По его словам, COVID-19 способен вызывать органические расстройства психики.