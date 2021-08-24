Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Шквалистый ветер повредил крыши домов и учреждений под Волгоградом
Спорт
Россияне вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Армия
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
Происшествия
Мост частично обрушился под Волгоградом из-за перегруженного грузовика
Общество
Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов
Авто
Швед Бу Инге Андерссон возглавил компанию UzAuto
Мир
Во Франции два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета
Новости компаний
«Сбер» назвали лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов

Санитары психиатрической больницы в Ярославле избили пациентку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ярославле санитары бригады психиатрической больницы избили пациентку в лифте. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил паблик «Свободный Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что санитары забрали девушку из жилого дома. В сети также был опубликован видеоролик с кадрами произошедшего. На них видно, как двое санитаров избивают пациентку, пока везут ее в лифте. Мужчины наносят девушке удары по голове и животу после того, как закрываются двери лифта, за которыми стоят люди. При этом девушка кричит и пытается вырваться, пишет «Москва 24».

После того как все трое вышли из лифта, на полу остались следы крови, пишет Life.ru.

По данному инциденту Следственный комитет и прокуратура начали проверку, пишет «Газета.ру». Дело взял на контроль лично прокурор региона Дмитрий Попов, пишет «Ридус».

Как пишет РЕН ТВ, мужчины нанесли пациентке 20 ударов. Не исключено, что санитары продолжили избивать ее и после выхода из лифта, где нет камер видеонаблюдения. По предварительным данным, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме во Фрунзенском районе города.

По факту случившегося в департаменте здравоохранения региона также начали проверку, отмечает телеканал «360». Пациентку осмотрел терапевт и невролог. В депздраве рассказали, что ее физическое состояние не вызывает опасений у врачей, пишет сайт aif.ru.

Санитарная зона: что творится внутри психбольниц
Почему уходом за больными занимается персонал без квалификации

По словам директора департамента здравоохранения и фармации Василия Тубашова, санитары уже отстранены от работы, пишет сайт kp.ru. Он подчеркнул, что действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, а также общечеловеческие ценности и «бросают тень на все областное учреждение».

«Не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки», — цитирует Тубашова REGNUM.

Ведомство также предоставило все необходимые документы для проведения проверки.

Ярославский депутат Наталия Бобрякова заявила «Федеральному агентству новостей», что пообщалась с родственниками избитой девушки. Известно, что пациентка — мать-одиночка, к которой в гости приехали родственники. Они заметили, что женщина странно себя ведет, находится в депрессивном состоянии, поэтому побоялись оставлять ее одну с ребенком. Она не позволила забрать малыша, у нее началась паника, поскольку она подумала, что у нее хотят отобрать ребенка. После этого на место были вызваны участковый и бригада психиатрической помощи.

По словам родственников девушки, санитары находились в состоянии алкогольного опьянения и начали применять к пациентке физическую силу еще в квартире, что вызвало возмущение у родственников. Отчим решил забрать ребенка и ушел по лестнице вниз.

В апреле заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович рассказал о неврологических последствиях пандемии. По его словам, COVID-19 способен вызывать органические расстройства психики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021