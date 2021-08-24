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Источники L'Equipe сообщили о намерении Роналду покинуть «Ювентус»

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Футболист итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду намерен стать игроком английского «Манчестер Сити», о чем во вторник, 24 августа, сообщает L'Equipe со ссылкой на источники.

Отмечается, что окружение португальца активно работает над сделкой вне зависимости от степени сложности реализации данного соглашения.

Как указал собеседник издания, возможность перехода Роналду определится итогами переговоров с «Тоттенхэмом» по Харри Кейну, идею подписи которого поддержали «горожане», пишет газета «Спорт-Экспресс».

Сам Роналду не скрывает своего намерения покинуть «Ювентус», напротив, он серьезно настроен на соответствующий переход.

Ранее, 19 августа, форвард «Ювентуса» не пополнил список претендентов на звание лучшего футбольного игрока по итогам сезона-2020/21. Шорт-листы были составлены на основе голосования, в котором приняли участие тренеры сборных по футболу, тренеры клубов и спортивные журналисты.

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