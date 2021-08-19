Месси и Роналду не будут бороться за звание игрока года по версии УЕФА

В число претендентов на звание лучшего игрока года по итогам сезона-2020/21 не вошли португалец Криштиану Роналду («Ювентус») и аргентинец Лионель Месси (ПСЖ). Шорт-лист опубликован на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 19 августа.

В него вошли полузащитники сборной Франции Н'Голо Канте, национальной команды Италии Жоржиньо (ФК «Челси») и сборной Бельгии Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Кроме того, по версии УЕФА, кандидатами на награду лучшему тренеру года стали испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), итальянец Роберто Манчини (сборная Италии), немец Томас Тухель («Челси»).

При этом списки претендентов были составлены на основе голосования, участие в котором принимали тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Так, каждый из членов жюри назвал свою тройку лучших футболистов. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один. В итоговый список попали три игрока, набравших больше всего баллов. Отмечается, что тренеры не могли голосовать за футболистов своей команды.

Вручение наград состоится 26 августа в Стамбуле (Турция) на жеребьевке группового турнира ЛЧ-2021/22.

24 июня стало известно, что лучшим футболистом группового турнира Евро-2020, согласно статистическому порталу WhoScored, стал бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне. Следом за ним расположился капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, а замыкает тройку лидеров нидерландский хавбек Френки Де Йонг.

В топ-100 игроков также вошли два российских игрока: нападающий Артем Дзюба, который занял 84-е место, и полузащитник Далер Кузяев, расположившийся на 91-й строчке.