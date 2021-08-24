Два лесных пожара продолжают тушить в Красноярском крае

За последние сутки специалистам Лесопожарного центра удалось не допустить распространения пожаров в лесах Красноярского края. Несмотря на то что в настоящее время зафиксировано два очага площадью почти 145 га, возгорания продолжают находиться под контролем, поэтому угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

Отметим, что в настоящее время два возгорания наблюдаются в Эвенкийском районе, а на местах работают более 50 человек и 10 воздушных судов. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в Красноярский край поступило 312 единиц спецтехники, снаряжения и оборудования для тушения лесных пожаров. Между лесопожарными формированиями распределили автобусы, бульдозеры, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, моторные лодки — вездеходы, мотовездеходы, грузовые и легковые автомобили, спусковые устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотники, переносные радиостанции и многое другое.