Красноярский край получил новую лесопожарную технику

В Красноярский край поступило 312 единиц спецтехники, снаряжения и оборудования для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Между лесопожарными формированиями распределили автобусы, бульдозеры, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, моторные лодки вездеходы, мотовездеходы, грузовые и легковые автомобили, спусковые устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотники, переносные радиостанции и многое другое, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Общая стоимость оборудования составила 327 млн рублей. Их выделили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«В результате закупок в этом году удалось сэкономить порядка 7 млн рублей, также дополнительно были выделены еще 16 млн рублей. На эти деньги планируется приобрести еще 12 автомобилей «УАЗ», 12 плугов для тракторов и один пожарный катер», — рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

По его словам, за три года по нацпроекту в регион поступило свыше 1,7 тыс. единиц оборудования и спецтехники.

Также планируется увеличить количество видеокамер на 44 единицы. С 2021 года их система видеомониторинга включает 100 точек и охватывает 28 районов.