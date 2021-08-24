Лидеры стран G7 обсудили ситуацию в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 24 августа, приняли участие в саммите лидеров стран «группы семи» (G7), где обсудили ситуацию в Афганистане.

В ходе заседания инициатор заседания — британский премьер-министр Борис Джонсон — сообщил, что за последние 10 дней из Афганистана были вывезены почти 60 тыс. человек — как иностранцев, так и афганцев, сотрудничавших с силами западной коалиции последние 20 лет. Однако многие по-прежнему остаются на территории страны.

Вместе с тем президент США Джо Байден согласился с рекомендацией Пентагона покинуть Афганистан до 31 августа. За день до саммита движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обязало Соединенные Штаты вывести войска из страны до указанного срока. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Как заявил Джонсон, условие номер один для соблюдения этого требования — «чтобы они (талибы) гарантировали безопасный проход до 31 августа и далее... для тех, кто хочет выйти».

В то же время экс-советник президента Италии и бывший посол страны при НАТО Стефано Стефанини сказал «Известиям», что в Италии ожидают попытки России и Китая к заполнению «вакуума власти, образовавшегося в результате отступления США/НАТО из Афганистана». Но не в ущерб собственной безопасности, пояснил Стефанини.

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Уходя, не входи: чем завершился саммит G7 по Афганистану