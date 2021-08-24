Анджелина Джоли побила рекорд Instagram по притоку подписчиков

Анджелина Джоли набрала более 9,1 млн подписчиков. Столько фолловеров появилось у актрисы за несколько дней, передает телеканал «Известия». Таким образом, Джоли побила рекорд Instagram по скорости роста подписчиков. Ранее первое место было у Дженнифер Энистон. Напомним, Джоли зарегистрировала аккаунт в соцсети 20 августа. Актриса создала страничку, чтобы поддержать афганцев, которые оказались в сложной ситуации из-за захвата страны представителями запрещенной в РФ организации «Талибан». Первым постом Джоли выложила письмо девочки из Афганистана, которая рассказала о страхе перед захватчиками.

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