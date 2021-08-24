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Число незаконных вырубок лесов уменьшилось в Иркутской области

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За семь месяцев 2021 года объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 59% и составил 104,9 тыс. кубометров. Количество незаконных рубок в 2021 году снижено на 48%, предполагаемый причиненный ущерб — на 42%.

Существенное снижение объемов вырубок происходит на фоне расширения на 30% зоны космомониторинга лесов, отмечают в министерстве лесного комплекса региона. Показатели по сокращению объемов и количества незаконных рубок в регионе являются наилучшими значениями за последние пять лет, передает ИА IrkutskMedia.

В отношении директора фирмы, зарегистрированной в Тайшете Иркутской области, возбуждено 12 уголовных дел. Компания по поддельным документам вывезла из Приангарья в Китай 31 тыс. кубометров лесоматериала на общую сумму более 96,6 млн рублей. По решению суда руководитель фирмы был арестован.

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