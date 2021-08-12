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В Приангарье расследуют дело о контрабанде леса почти на 100 млн рублей

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В отношении директора фирмы, зарегистрированной в Тайшете Иркутской области, возбуждено 12 уголовных дел. Компания по поддельным документам вывезла из Приангарья в Китай 31 тыс. кубометров лесоматериала на общую сумму более 96,6 млн рублей. По решению суда руководитель фирмы был арестован.

Новый эпизод преступной деятельности предпринимателя, выявленный иркутскими таможенниками, связан с контрабандным вывозом более 1422 кубометров пиломатериалов из сосны, лиственницы и пихты неизвестного происхождения на общую сумму почти в 11 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее два уголовных дела возбуждены по факту контрабанды леса на 34 млн рублей из Иркутской области в Китай. Правоохранительные органы задержали организатора поставок и его подельника. Уголовные дела возбудили следственный отдел ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и Сибирская оперативная таможня. Злоумышленники планировали вывезти 4,7 тыс. кубометров лесоматериалов.

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