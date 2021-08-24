Путин заявил об участии жителей всех регионов России в создании программы ЕР

Жители всех регионов страны стали соавторами программы «Единой России». Об этом во вторник, 24 августа, заявил президент страны Владимир Путин на втором этапе XX съезда ЕР.

«Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», — сказал российский лидер.

Он также указал на то, что ЕР необходимо предпринять все усилия для реализации постулатов предвыборной программы.

«Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять эту программу — по сути, «Единая Россия» берет на себя политические, моральные обязательства: добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная ответственность», — отметил Путин.

По словам президента, одно дело — написать что-то важное, правильное, другое дело — привести это в исполнение.

«До сих пор у «Единой России» это получалось», — указал глава государства.

Он обратил внимание на то, что все проблемы страны часто перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу.

«Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», — добавил Путин.

17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Как отмечается на сайте народной программы, по основным разделам программы заполнили анкеты более 3 млн человек. Собрано 1,6 млн предложений.

Сенатор РФ от Мурманской области, заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с «Известиями» отметила значимость формирования народной программы. По ее мнению, возможность поделиться своим мнением и предложениями, обозначить проблему и ее решение предоставлена каждому. Это делает народную программу объективным и точным инструментом учета запросов граждан и выявления проблемных вопросов, добавила Кусайко.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.