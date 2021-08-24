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Власти Украины не могут эвакуировать граждан из Кабула

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Власти Украины не могут вывезти своих сограждан из Афганистана. Несколько попыток эвакуации провалились, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Трижды украинцев не пустили на территорию аэропорта, передает телеканал «Известия». А ранее самолет улетел в Иран с неизвестной группой граждан. Об инциденте сообщил зам главы МИД Украины Евгений Енин. По мнению дипломата, украинский лайнер просто угнали. Интересно, что Киев своего же чиновника усердно опровергает. В официальном заявлении МИД Украины сказано, что самолет никто не угонял, сограждан эвакуировали.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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