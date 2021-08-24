Участок трассы Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара

Участок федеральной трассы Р242 Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара. Об этом 24 августа сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

«Перекрыт участок с 318-го по 326-й км. Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда — СУМЗ (Среднеуральский медеплавильный завод. — Ред.) по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска — через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу Первоуральск — Шаля», — говорится в сообщении ведомства.

В «Уралуправтодоре» указали, что движение по трассе не откроют до тех пор, пока пожар не будет потушен, пишет «Газета.ру». В Первоуральске на крупные перекрестки выставлены наряды ДПС, которые выполняют распорядительно-регулировочные действия и оказывают помощь водителям.

Сразу несколько населенных пунктов оказались в зоне пожаров: Первоуральск, поселок Магнитка, совхоз «Первоуральский» и СНО «Волчиха», передает ТАСС. Огонь также подступил к горнолыжному курорту «Волчиха» (летом он не работает, однако персонал подготовлен к эвакуации). В готовности к вылету на тушение находится вертолет Ми-8.

Очевидцы публикуют в Сети кадры с места пожара. Сообщается, что огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую, деревья горят в нескольких метрах от трассы, из-за этого видимость на дороге ухудшилась.

К 23 августа площадь природного пожара в Свердловской области достигла 240 га. Под Первоуральском эвакуировали дачников и отдыхающих, тушение пожаров осложняет жаркая погода в регионе.

24 августа стало известно, что у села Первомайского Соль-Илецкого городского округа загорелся Чубарагачский лес. Дым несло в деревню, огонь распространялся молниеносно, но жители села, спасая дома от огня подручными средствами, самостоятельно предотвратили распространение пожара.