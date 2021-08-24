Венгрия объявила о планах производить вакцину «Спутник V» с 2022 года

Венгрия намерена производить внутри страны российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» c 2022 года. Об этом во вторник, 24 августа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече со своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства высоко оценил эффективность «Спутника V» в борьбе с пандемией COVID-19.

«Без вакцины «Спутник V» мы бы не смогли провести самую успешную прививочную кампанию в ЕС. Также у нас будет построен цех по производству вакцины, с конца 2022 года мы сможем производить сами вакцину», — рассказал Сийярто.

Лавров 24 августа находится в Будапеште с рабочим визитом. Во время поездки министра предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений Будапешта и Москвы с акцентом на реализацию договоренностей, ранее достигнутых на уровне президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Обсуждение также коснется борьбы с пандемией коронавируса.

Накануне в МИД РФ сообщили, что Россия и Венгрия перешли к проработке снятия ограничений на поездки граждан.

В феврале 2021 года российская вакцина была зарегистрирована в Венгрии, после чего началось ее применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины в Венгрии используются препараты Pfizer/BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

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