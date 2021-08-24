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Венгрия объявила о планах производить вакцину «Спутник V» с 2022 года

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Венгрия намерена производить внутри страны российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» c 2022 года. Об этом во вторник, 24 августа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече со своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

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Глава венгерского внешнеполитического ведомства высоко оценил эффективность «Спутника V» в борьбе с пандемией COVID-19.

«Без вакцины «Спутник V» мы бы не смогли провести самую успешную прививочную кампанию в ЕС. Также у нас будет построен цех по производству вакцины, с конца 2022 года мы сможем производить сами вакцину», — рассказал Сийярто.

Лавров 24 августа находится в Будапеште с рабочим визитом. Во время поездки министра предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений Будапешта и Москвы с акцентом на реализацию договоренностей, ранее достигнутых на уровне президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Обсуждение также коснется борьбы с пандемией коронавируса.

Накануне в МИД РФ сообщили, что Россия и Венгрия перешли к проработке снятия ограничений на поездки граждан.

В феврале 2021 года российская вакцина была зарегистрирована в Венгрии, после чего началось ее применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины в Венгрии используются препараты Pfizer/BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

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