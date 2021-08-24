Жителей Тверской области предупредили о заморозках

Первые заморозки ожидаются на территории Тверской области. Температура воздуха опустится до -1 градуса.

По данным МЧС, заморозки возможны в отдельных районах в ночь на 25 августа, а также утром. Об этом сообщают «Тверские ведомости». При этом в дневные часы ожидается температура около +19 градусов. Возможен небольшой дождь.

В течение недели синоптики ожидают умеренно теплую погоду с температурой воздуха +19…+21 градус в дневные часы. В последние дни лета в регионе ожидаются грозы.

Заморозки уже зарегистрировали в Мурманской области. Из-за арктической воздушной массы температура опустилась до -1,1 градуса. В дневные часы температура поднимается до +13 градусов.