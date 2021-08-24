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Площадь лесных пожаров выросла почти до 1,2 тыс. га в Башкортостане

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Площадь лесных пожаров в Башкортостане увеличилась за последние сутки и составила 1176 га. В действующем состоянии находятся 12 очагов горения.

По данным МЧС республики, наиболее сложным участком остается Белорецкий район, где горит 700 га леса. Кроме того, в Зианчуринском районе действует пожар площадью 120 га. Очаги были выявлены 22 августа, пока их локализовать не удалось. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

За сутки в республике возникло десять новых очагов пожара. Восемь пожаров локализованы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о высоком уровне пожарной опасности в ближайшие дни в ряде регионов России. Из-за жары риск возникновения пожаров вырастет в Поволжье и на Урале. Кроме того, возможны возгорания на юге Якутии и в Хабаровском крае.

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