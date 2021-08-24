В Москве пассажира метро наградили за спасение упавшего на пути человека

Пассажир московского метрополитена, который спас упавшего на пути мужчину, получил награду. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в столичном Дептрансе.

«Начальник московского метро Виктор Козловский и начальник УВД на метрополитене ГУ МВД России Шамиль Сибанов наградили пассажира-героя — он спас мужчину, который упал на пути», — говорится в сообщении ведомства в Telegram, где также опубликовано видео спасения.

Там уточнили, что инцидент произошел 19 августа на станции «Улица Академика Янгеля». Одному из пассажиров стало плохо, в результате чего он упал на пути. К нему спустился Алексей Турлянский, а когда понял, что времени помочь выбраться не хватает, переместил его ближе к месту остановки первого вагона.

Затем он начал подавать сигналы машинисту, чтобы тот остановил поезд. После снятия напряжение, пострадавшего подняли с путей.

Вместе с этим в Дептрасе напомнили, что спускаться на рельсы опасно. Там уточнили, что в случае, если вы заметили упавшего на пути человека необходимо обратиться к сотруднику метро или позвать на помощь через колонну экстренного вызова.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что сотрудник департамента гражданской безопасности Москвы Кирилл Кравченко спас девушку, упавшую на рельсы в столичном метрополитене.

Пассажир ждал поезд и услышал звуки падения человека на рельсы. Кравченко спрыгнул к упавшей девушке, помог ей подняться и провел в начало путей. Там они дождались полицейских и сотрудников метрополитена.