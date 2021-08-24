Два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом

Фура и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Волгоградской области. Два пассажира получили травмы.

Авария произошла 23 августа на федеральной трассе в Иловинском районе. Автобус ехал в сторону Москвы, большегруз DAF с полуприцепом направлялся в Волгоград. 51-летний водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автобусом. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

В автобусе были выбиты практически все стекла с левой стороны. Травмы получили пассажиры 27 и 43 лет. Потерпевших доставили в больницу.

23 августа на окраине Омска столкнулись два пассажирских автобуса. Водитель транспортного средства «ЛиАЗ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Higer. Травмы получили три человека.