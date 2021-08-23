Два пассажирских автобуса столкнулись в Омске

На окраине Омска столкнулись два пассажирских автобуса. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, пострадали три человека.

Авария случилась на улице Комбинатской в понедельник, 23 августа, около 7:20 часов по местному времени. Известно, что 44-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» в районе дома № 12 на улице Комбинатской выехал на встречную полосу. В этот момент по своей полосе двигался автобус Higer, за рулем которого сидел 28-летний мужчина, передает ИА «Город55». После ДТП за медицинской помощью обратились водитель «ЛиАЗа» и два пассажира Higer, в «ЛиАЗе» в момент аварии пассажиров не было.

Как сообщалось 17 августа, девять человек были госпитализированы после того, как в Бурятии вахтовый автобус Урал-3255-0010-41 съехал с дороги и упал с высоты 3,5 м. Инцидент произошел на территории карьера ГОК «Озерный». В автобусе на момент ЧП находились 20 пассажиров, все они являются сотрудниками комбината.