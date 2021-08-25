Процедура импичмента президенту США — довольно редкое явление. За всю историю государства с его основания в 1776 году она применялась только четыре раза. Против Эндрю Джонсона ее запустили в 1868-м, против Билла Клинтона — в 1998-м, а в отношении Дональда Трампа ее инициировали дважды — в 2019 и 2021 годах. Но это не приводило к удалению президентов из Белого дома. (Особняком стоит ситуация с Трампом: второй импичмент состоялся уже после его поражения на выборах в 2020 году, так что он всё равно уходил со своего поста.) Отметим, что импичмент объявляет нижняя палата конгресса — палата представителей, а утверждает верхняя. И ни в одном случае сенат не довел дело до конца.

Судить о статистике по четырем событиям трудно, но нельзя не обратить внимание, что если за первые 220 лет существования страны за импичмент голосовали только один раз, то в последующие 25 лет это происходило уже трижды: если говорить языком математики, процесс ускорился в 30 раз. Эта акция превратилась чуть ли не в национальный спорт; в США, по выражению газеты The Washington Post, наступила «эпоха вечного президентского импичмента».

Сейчас звучат разговоры о следующем вотуме недоверия — на этот раз президенту Джо Байдену в связи с унизительным поражением Америки в ее 20-летней афганской войне. «Если мы оставим хотя бы одного американца позади, если мы не спасем всех тех афганцев, которые с нами сотрудничали, то Джо Байден, на мой взгляд, совершил тяжкое преступление и, в соответствии с конституцией, должен быть подвергнут импичменту», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News.

В этом его поддержали другие видные политики. Так, на фоне хаоса с эвакуацией из аэропорта Кабула сместить главу Белого дома с его поста призвала Элиза Стефаник, третья по рангу республиканка в руководстве палаты представителей. «Джо Байден непригоден для исполнения обязанностей президента Соединенных Штатов Америки», — написала она в Twitter. Ее коллега Марджори Тейлор Грин перешла от слов к делу: для голосования в палате представителей она уже внесла соответствующие статьи, касающиеся отставки президента. Как говорится в ее заявлении, «за семь коротких месяцев Джо Байден заставил Америку потерять уважение всего мира» — «его действия настолько вопиющи, что он должен быть подвергнут импичменту».

Перспектив, благоприятных для США в Афганистане, не прослеживается, и многие, в том числе СМИ, выступающие в поддержку Байдена, признают: на выборах 2022 года в палате представителей получат большинство республиканцы, и уж тогда импичмент президенту, скорее всего, будет объявлен. Впрочем, как и в ситуации с прошлыми попытками отстранения, двух третей сенаторов, которые нужны для завершения процесса, видимо, снова не наберется и Байден, если позволит здоровье, свой срок в Белом доме все-таки досидит.

Интересно другое. Во время избирательной кампании Байден обещал, что в случае своей победы созовет мировой «саммит за демократию», задача которого — доказать преимущества демократии перед автократиями, читай — Россией и Китаем. По выражению американского президента, именно он во время этого саммита будет «сидеть во главе стола» (привет Украине, где в 2014 году Байден, будучи вице-президентом США, на встрече с украинским руководством в Киеве действительно фигурально и физически занимал это почетное место).

И вот Белый дом заявил, что саммит состоится 9–10 декабря и его главные цели — это «защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и поощрение уважения прав человека». Список приглашенных пока неизвестен, но предполагается участие глав государств, представителей гражданского общества и бизнеса. Саммит послужит «возможностью для мировых лидеров выслушать друг друга и своих граждан, поделиться успехами, стимулировать международное сотрудничество и честно рассказать о проблемах, стоящих перед демократией, чтобы коллективно укрепить основу для демократического обновления», говорится в заявлении Белого дома.

Понятно, что Байден, не добившись успехов на внутреннем фронте, в частности не выполнив обещания объединить глубоко поляризованное американское общество, теперь пытается задействовать механизмы международной политики. Но и здесь он выступает не как объединитель, а как раскольник, который противопоставляет себя ООН, G20 и другим важным форумам, где не только обсуждаются определенные вопросы, но и принимаются конкретные решения, запускаются проекты. Более того, в свете последних событий в Афганистане не одни лишь американцы, но даже и их самые верные союзники говорят о катастрофе и полном провале политики США, ставя под сомнение взятую на себя Штатами роль «лидера свободного мира».

Будет ли «саммит за демократию» отменен или перенесен, мы узнаем очень скоро. Так или иначе, в самой Америке раздается всё больше голосов о необходимости провести коренную перезагрузку как внутренней, так и внешней политики.

Автор — президент Американского университета в Москве

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