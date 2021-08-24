Движение транспорта запретят на части челябинских и курганских трасс

В Челябинской и Курганской областях на федеральных трассах 24 августа ограничат движение большегрузных автомобилей. Причина — аномально высокая температура воздуха.

В Управлении федеральных дорог «Южный Урал» ИА «Ура.ру» сказали, что временное ограничения движения тяжеловесного транспорта на дорогах федерального значения будет действовать с 12:00 до 19:00. Подрядные организации организуют пролив проезжей части и распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения.

Агентство уточняет, что запрет на движение фур будет действовать на участках: М-5 «Урал» на участке км 1549 — км 1871; М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11 — км 130; А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146; Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области, на участке км 55 — км 465 в Курганской области и на участке км 00 — км 91, подъезд к Тюмени; Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 — км 356 в Курганской области.

23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца рабочей недели в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири прогнозируется аномальная жара. В Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях будет на 8–11 градусов выше нормы.