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ЦБ предложил ограничить время простоя онлайн-сервисов банков

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Банк России предложил ограничить двумя часами допустимое время, в течение которого приложения и другие банковские сервисы могут быть недоступны. Соответствующий проект положения опубликован на сайте регулятора во вторник, 24 августа.

Документ может вступить в силу с 1 октября 2022 года.

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Согласно положению, процессы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением банковских счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и онлайн-сервисами дистанционного обслуживания, а также с идентификацией по биометрическим данным могут быть недоступны не более двух часов. Крупным банкам с активам более 500 млрд рублей на восстановление процессов, обеспечивающих размещение и обновление биометрических и персональных данных в Единой биометрической системе, предлагается разрешить быть недоступными до 30 минут.

О сбоях и принятых мерах кредитные организации должны будут сообщать в Центробанк. Их также предлагается обязать передавать регулятору информацию и о планируемых мероприятиях, выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сообщений на официальных сайтах о сбоях.

Банки не реже раза в год должны будут анализировать необходимость «пересмотра значений целевых показателей операционной надежности с учетом требований к системе контрольных показателей уровня операционного риска».

Под операционной надежностью ЦБ понимает способность банка обеспечивать непрерывное протекание критически важных процессов, если произойдет отказ или сбой систем или оборудования, либо произойдет хакерская атака.

Крупные финансовые организации с активами более 500 млрд рублей должны будут противодействовать целевым компьютерным атакам, моделировать их сценарии, проводить плановые тренировки и оперативно взаимодействовать с регулятором.

В феврале ЦБ призвал банки ускорить переход на Систему быстрых платежей (СБП). В Центробанке были обеспокоены тем, что многие кредитные организации хотели внедрить сервис на крайние сроки, и попросили ускорить этот процесс.

В регуляторе подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые не могут производить платежи через СБП.

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