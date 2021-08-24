Каждый пятый житель Украины считает себя «советским человеком»

24 августа на Украине отмечают 30-ю годовщину независимости. С 2015 года в стране запрещена символика СССР, а значит, и на торжественных мероприятиях ее демонстрация будет считаться нарушением закона. При этом 21% украинцев или свыше одной пятой доли граждан считает себя советскими людьми, передает телеканал «Известия». Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос населения страны. Еще более любопытен другой показатель — треть жителей Украины жалеет о распаде СССР.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.