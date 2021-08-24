Глава Минвостокразвития поделился ожиданиями от ВЭФ

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поделился своими ожиданиями от VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 2–4 сентября во Владивостоке. Об этом министр рассказал в интервью «Известиям» во вторник, 24 августа.

«Ждем новых интересных подходов <…> многие объективно адаптировались к пандемии, в экономике мы наблюдаем траекторию выхода — ускорение технологий, финансов, рост фондовых рынков <…> ускорение всего того запаса инноваций, который человечество копило последние 20 лет. Сейчас будем обсуждать, как эти инновации можно применить для ускорения экономического роста», — заявил Чекунков.

Он выразил надежду, что благодаря форуму российские компании откроют для себя новые экономические рынки.

«Обсуждаем новые возможности в изменившемся мире <…> Я жду серьезных практических результатов с тем, чтобы крупнейшие российские корпорации, российская экономика через эту очередную встречу нашла новые партнерства, новые возможности и открыла для себя новые рынки», — добавил министр.

Чекунков сообщил, что в этом году в ВЭФ примут участие Китай, Япония, Корея, Монголия, Франция и другие страны.

«Впервые будет проводиться молодежный ВЭФ, я очень воодушевлен этой инновацией. То, что мы проводим молодежный форум, <...> зарядит ВЭФ позитивной энергией», — поделился впечатлениями глава Минвостокразвития.

18 августа сообщалось, что в рамках VI Восточного экономического форума запланирована сессия «Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли». На ней планируется обсудить вызовы для рыбодобывающих компаний.

Главная тема ВЭФ-2021 — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Деловая программа включает в себя четыре тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток — новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ».