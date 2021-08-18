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Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на Восточном экономическом форуме – 2021

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Сессия «Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли» запланирована в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Дискуссия станет частью трека «Дальний Восток — новые вызовы и возможности».

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Объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний за последние пять лет увеличился почти в 5 раз. В Арктике и на Дальнем Востоке построены или находятся на завершающей стадии строительства 23 новых рыбоперерабатывающих завода. Вместе с тем пандемия COVID-19 обострила одну из старых проблем отрасли — состояние логистической инфраструктуры.

В рамках сессии будут обсуждаться следующие вопросы: стали ли инвестиционные квоты эффективным механизмом развития рыбной отрасли? что в механизме инвестиционных квот стало самым серьезным вызовом для рыбодобывающих компаний и что в нем нужно менять? на чем должен быть сделан главный акцент при расширении механизма инвестиционных квот?

Среди спикеров сессии — председатель правления, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Турусов, представители федеральной и региональной властей.

«Масштабное обновление рыбопромыслового флота, начатое в нашей стране, было бы невозможно без механизма инвестиционных квот на вылов. Свою роль сыграли и утилизационный грант, и лизинговая программа. Теперь конкурентоспособность российских судов для рыбного промысла будет зависеть от скорости преодоления судостроителями «детских болезней», которые неизбежны при воссоздании компетенций — все же «рыбаков» не строили на отечественных верфях десятилетиями. И, конечно, важны понимание в этом вопросе заказчиков, равно как и продолжение, и ритмичность государственной поддержки», — подчеркнул Алексей Рахманов.

Напомним, что главная тема ВЭФ-2021 — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Деловая программа включает в себя четыре тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток — новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ».

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