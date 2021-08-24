На Паралимпиаде в Токио выступит 241 участник из РФ. Кстати, прошлые Игры наши спортсмены пропустили. В этот раз россияне выступают под флагом ПКР, передает телеканал «Известия». Наша команда представлена в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Игр.

Россияне впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд. Кроме того, наши спортсмены выступят в академической гребле, дзюдо, конном спорте, плавании, теннисе на колясках, фехтовании, пауэрлифтинге и других состязаниях. Паралимпиада в столице Японии завершится 4 сентября. Из-за пандемии болельщики не могут присутствовать на трибунах.

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