В подмосковном парке «Патриот» открылся форум «Армия-2021»

Почти 100 стран-участниц и самые современные достижения. От стрелковых систем нового образца. До самых передовых комплексов ПВО. В подмосковном парке «Патриот» открылся военно-технический форум «Армия-2021», передает телеканал «Известия». Участников приветствовал верховный главнокомандующий РФ, президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что модернизация армии — приоритет для государства. На форуме эксперты уже обсудили внедрение современных технологий. В частности, речь шла об искусственном интеллекте.

Форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа. В этом году параллельно стартовали VII Армейские международные игры. Среди участников — военные из 44 армий мира.

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