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Рейсы в Египет планируют отправлять из 23 городов

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После 27 августа рейсы в Египет будут выполняться из 22-23 российских регионов из 46 возможных, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Из всех городов самолеты не полетят. Сейчас туроператоры готовят полетные программы из 22-23 региональных аэропортов. Кроме того, египетские авиакомпании, которым принадлежит половина квот, из многих регионов России летать не готовы. Хотя, например, перевозчик FlyEgypt запрашивал Самару и Санкт-Петербург», — отметил Дмитрий Горин.

Согласно решению оперштаба, с 27 августа расширяются лимиты на авиаперевозку из России на курорты Египта. Так, из Москвы теперь можно будет осуществлять до 60 рейсов в неделю вместо 20, есть также отдельная квота для аэропорта «Жуковский». Кроме того, из 46 региональных городов теперь разрешено выполнять максимум по четыре рейса в неделю.

На данный момент речь не идет о чартерах, которые могли бы значительно снизить цены на египетском направлении. По сообщению источника «Известий» в туротрасли, решения об открытии чартеров может быть принято не раньше 27 августа.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Красный выбор: рейсы в Египет планируют отправлять из 23 городов

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