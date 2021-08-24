В Катаре начались соревнования в рамках VII Армейских игр. Страна впервые принимает конкурс «Дорожный патруль». Мастерство демонстрируют сотрудники военной полиции. Среди заданий конкурса — экстремальное вождение, стрельба из пистолетов и автоматов. Отдельное задание связано с регулированием движения, передает телеканал «Известия». Вместе с конкурсом проходят выставки в Доме дружбы.

Команда РФ вышла на 1-е место в «Эльбрусском кольце-2021». Состязания военных альпинистов проходят в Приэльбрусье. Среди конкурсов — скалодром, ориентирование, марафон в полной военной выкладке. Россию на состязаниях представляет взвод десантников. А в Новосибирской области определяют лучших разведчиков. Конкурсанты совершили 15-ти километровый бросок в тыл условного врага. Разведчики прошли испытание десантированием с вертолетов.

Всего в «АрМИ-2021» 34 конкурса, они проходят в 11 странах. Участвуют в состязаниях более 5 тыс. военных из 42 стран.

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