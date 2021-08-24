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Математики разработали способ оптимального набора мышечной массы

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Ученые из Кембриджа разработали математическую модель для оптимального набора мышечной массы. О научной работе рассказали в издании Biophysical Journal.

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Исследователи выяснили, что сигнальный путь клетки, синтезирующий новые мышечные белки, запускает интегрированная со временем нагрузка.

Так как у разных людей разная физиология, важно определить оптимальные время тренировок и комбинацию упражнений для каждого человека отдельно. В исследовании отмечается: индивидуальная программа — лучший способ нарастить мышечную массу.

Например, нужно увеличивать время упражнений при недостаточном уровне нагрузки в несколько раз, если человек не наблюдает эффекта от занятий. При избыточной нагрузке может, наоборот, появиться мышечная дисфункция — из-за того, что за очень короткий промежуток времени тело оказалось максимально напряженно.

В будущем ученые хотят создать приложение, чтобы его пользователи сами разрабатывали для себя индивидуальные планы тренировок.

Ранее специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев рассказал в интервью радио Sputnik, каким стилем и как часто лучше плавать для снижения веса. Лосев отметил, что тем, кто хорошо держится на воде и может проплыть без остановки 10–30 минут, можно уверенно рекомендовать для снижения веса именно этот способ.

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