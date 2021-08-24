Черноморский флот получит патрульный корабль «Виктор Великий» в 2022 году

В следующем году на главную базу Черноморского флота заступит патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Минобороны приняло решение направить его в Севастополь. Там корабль пополнит ряды 68-й бригады кораблей охраны водного региона (ОВР). В задачи этого соединения входят оборона мест базирования кораблей Черноморского флота, защита судоходства, патрулирования морских рубежей страны.

«Виктор Великий», названный в честь офицера ВМФ СССР Виктора Ивановича Великого, удостоенного в 1944 году звания Героя Советского Союза, станет пятым представителем серии. На сегодняшний день в строю находятся три патрульных корабля — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Еще один, «Сергей Котов», в начале этого года был спущен на воду и готовится к испытаниям. Это самые новые корабли в российском ВМФ, они поступают на флот с 2018 года.

Патрульные корабли проекта 22160 имеют водоизмещение 1,5 тыс. т и развивают скорость до 25 узлов. Они могут находиться в автономном плавании до 60 суток. На них установлены автоматическая 76-миллиметровая пушка, два гранатомета ДП-65 и два крупнокалиберных пулемета «Корд». Корабли оснащены современной гидроакустической станцией и противодиверсионным оборудованием.

Особенность кораблей типа «Василий Быков» в том, что они спроектированы по модульной схеме. Это позволяет установить на них вооружение или оборудование под конкретную задачу. Все необходимое монтируется на 40-футовых контейнерах, которые устанавливают на корабль.

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Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь