Netflix выпустил анимационный спин-офф «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила мультфильм «Ведьмак. Кошмар волка» по мотивам компьютерной игры и сериала «Ведьмак».

Сюжет ленты разворачивается до событий, показанных в основном проекте. Как отмечает «Газета.ру» 23 августа, анимационный фильм рассказывает о молодости наставника Геральта из Ривии — Весемира. Как пишет RT, первые зрители с восторгом отзываются о фильме. Прежде всего они отмечают интересный сюжет, отвечающий на некоторые важные вопросы.

Например, в ленте рассказывается, почему на Континенте осталось так мало ведьмаков и по какой причине люди их ненавидят. Кроме того, зрители узнают, как Весемиру удалось выбраться из нищеты и стать ведьмаком, убивающим монстров за золото. Отмечается, что главному герою предстоит объединиться с ведьмой Тетрой Гилкрест ради поиска чудовищ в лесу, чтобы снять подозрения со своих товарищей.

Как пишет сайт kp.ru, отсылки к событиям в мультфильме будут и в сериале. Кстати, в самом «Ведьмаке» Весемир появится уже во втором сезоне, премьера которого состоится 17 декабря.

Сюжет строится на основе книг польского писателя-фантаста, автора популярной фэнтези-саги «Ведьмак» Анджея Сапковского. Сценаристом выступила Лорен Шмидт Хиссрих, продюсер сериала по «Ведьмаку». Режиссером стал Хан Гван-иль.

Хронометраж составил 1 час 23 минуты. В озвучке персонажей приняли участие Тео Джеймс, Грэм Мактавиш, Лара Пулвер, Мэри МакДоннелл.

Для русскоязычных пользователей просмотр возможен как в оригинале с субтитрами, так и в профессиональной озвучке, отмечает телеканал «360».

10 августа Netflix представил трейлер аниме-фильма «Ведьмак: Кошмар волка».