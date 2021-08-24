Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Несколько единиц военной техники США оказались в руках талибов
Культура
Netflix выпустил анимационный спин-офф «Ведьмака»
Мир
Американца приговорили к шести месяцам тюрьмы за сожжение плаката BLM
Мир
В ЛНР начали вскрытие массовых захоронений жертв обстрелов в Донбассе
Экономика
Россияне вложили в зарубежные акции через площадку Мосбиржи 26,5 млрд рублей
Общество
Прокуратура Дагестана начала проверку информации о блокировании туристов
Мир
Российские военные корабли пришвартовались в порту Алжира
Общество
По факту пожара в Псковской области возбудили уголовное дело
Мир
США обсудили с талибами вопрос о контроле над аэропортом в Кабуле

Netflix выпустил анимационный спин-офф «Ведьмака»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стриминговая платформа Netflix представила мультфильм «Ведьмак. Кошмар волка» по мотивам компьютерной игры и сериала «Ведьмак».

Сюжет ленты разворачивается до событий, показанных в основном проекте. Как отмечает «Газета.ру» 23 августа, анимационный фильм рассказывает о молодости наставника Геральта из Ривии — Весемира. Как пишет RT, первые зрители с восторгом отзываются о фильме. Прежде всего они отмечают интересный сюжет, отвечающий на некоторые важные вопросы.

Пушкин, он же Marvel: главные культурные события недели
О чем говорили в эти дни поклонники прекрасного

Например, в ленте рассказывается, почему на Континенте осталось так мало ведьмаков и по какой причине люди их ненавидят. Кроме того, зрители узнают, как Весемиру удалось выбраться из нищеты и стать ведьмаком, убивающим монстров за золото. Отмечается, что главному герою предстоит объединиться с ведьмой Тетрой Гилкрест ради поиска чудовищ в лесу, чтобы снять подозрения со своих товарищей.

Как пишет сайт kp.ru, отсылки к событиям в мультфильме будут и в сериале. Кстати, в самом «Ведьмаке» Весемир появится уже во втором сезоне, премьера которого состоится 17 декабря.

Сюжет строится на основе книг польского писателя-фантаста, автора популярной фэнтези-саги «Ведьмак» Анджея Сапковского. Сценаристом выступила Лорен Шмидт Хиссрих, продюсер сериала по «Ведьмаку». Режиссером стал Хан Гван-иль.

Хронометраж составил 1 час 23 минуты. В озвучке персонажей приняли участие Тео Джеймс, Грэм Мактавиш, Лара Пулвер, Мэри МакДоннелл.

Для русскоязычных пользователей просмотр возможен как в оригинале с субтитрами, так и в профессиональной озвучке, отмечает телеканал «360».

10 августа Netflix представил трейлер аниме-фильма «Ведьмак: Кошмар волка».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021