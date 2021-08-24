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В Дагестане автомобиль с двумя людьми унесло селевым потоком

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Селевой поток в Дагестане унес автомобиль с двумя людьми. Об этом сообщил РЕН ТВ в понедельник, 23 августа.

Инцидент произошел в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района. По данным телеканала, мать с сыном находились в автомобиле ВАЗ-2107, когда сошедший с гор сель подхватил машину и унес в сторону реки Казикумухское Койсу, отмечает телеканал «Звезда».

Селевой поток сошел из-за сильных кратковременных осадков в регионе. На месте случившегося работают спасатели Махачкалинской БПСС, пишет НСН.

Ранее 23 августа сообщалось, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся.

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