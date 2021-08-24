Охранник британской королевы был арестован по подозрению в насилии

Охранник британской королевы был арестован по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух новобранцев. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает издание The Sun со ссылкой на сообщение руководства армией Великобритании.

Пострадавшие новобранцы, срок службы которых оценивается в два дня, поступили в Колдстримскую гвардию — старейший полк Великобритании с отличием в виде непрерывной службы. Солдаты военного подразделения также входят в состав Королевской гвардии, которая обеспечивает безопасность представителей правительства Великобритании, а также охрану дворцов во время церемоний.

Как уточняется в материале, нападение на молодых солдат произошло неподалеку от Виндзорского замка в процессе обряда посвящения. Подозреваемый использовал посторонние предметы при совершении преступления.

Источник издания в армии страны сообщил, что британские военнослужащие находятся под «огромным давлением» в рамках борьбы с поведением насильственного характера.

В настоящий момент подозреваемый отстранен от должности. В отношении него проводится расследование, направленное на установление обстоятельств совершения насильственных действий.

Ранее, в январе, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о старте кампании, направленной на борьбу со случаями изнасилования в американской армии. Он потребовал от своих подчиненных предоставить перечень мер, способствующих искоренению обозначенной проблемы.