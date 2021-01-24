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Новый шеф Пентагона начал кампанию по борьбе с изнасилованиями в армии

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Новый глава Пентагона Ллойд Остин объявил о старте кампании по борьбе с изнасилованиями в вооруженных силах США. Об этом говорится в меморандуме, о котором Остин 23 января объявил военачальникам и руководству минобороны.

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Ранее Ллойд Остин входил в совет директоров глобальной оружейной корпорации, участвовал в войне в Афганистане и командовал американским контингентом в Ираке

«Я знаю, что вы работали над этой проблемой много лет. Я сам пытался решить ее, когда был командующим. Нам нужно признать тяжкую правду: нам нужно сделать больше», — передает текст меморандума «РИА Новости».

Остин потребовал от подчиненных до 5 февраля представить список мер, которые приняты в последний год и зарекомендовали себя.

22 января сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на должность министра обороны страны. Он стал первым афроамериканцем на этом посту.

Президент США Джо Байден выдвинул его кандидатуру на пост главы Пентагона в декабре 2020 года. Отмечалось, что Остин оставил службу в вооруженных силах в 2016 году, и для получения должности ему было необходимо получить одобрение конгресса.

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