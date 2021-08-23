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Новый детский сад в Тамбове откроют в 2022 году

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В новом детском саду «Акварелька» на улице Агапкина в Тамбове завершены малярные работы. В помещениях пищеблока полностью установлено современное технологическое оборудование, меблированы буфетные комнаты, сообщили в администрации города.

Основной концептуальной идеей образовательного учреждения является создание детской художественной академии. Детсад откроется в начале следующего года. В учреждении будет создано 350 мест для дошкольников, в том числе 170 мест для малышей в возрасте от полутора до трех лет, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Стопроцентная доступность детсадов на июнь 2021 года обеспечена только в 37 субъектах РФ. Об этом говорится в исследовании Минпросвещения. Меньше всего дошкольное образование доступно в Ингушетии (61,35%), Дагестане (67,7%), Тыве (79,6%), Ивановской области (82,4%). Также в числе отстающих регионов оказались Новосибирская область (88,1%), Забайкальский край (89,05%) Рязанская область (91,71%), Крым (93,48%) и Татарстан (93,27%).

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