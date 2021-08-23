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Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве

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Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве. Документ в присутствии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в понедельник, 23 августа, подписали его заместитель Александр Фомин и замминистра обороны королевства принц Xалед бен Салман Аль-Сауд.

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Шойгу в ходе встречи с саудовским принцем заявил, что в российском военном ведомстве настроены на динамичное развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с королевством.

Министр поблагодарил принца за посещение VII Международного военно-технического форума «Армия-2021».

«На его площадках Вы сможете ознакомиться с новейшими российскими образцами, в том числе с образцами, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что личное присутствие принца на форуме рассматривается российской стороной как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией.

Шойгу добавил, что конструктивному диалогу между военными ведомствами стран способствуют доверительные и уважительные отношения глав России и Саудовской Аравии.

В свою очередь, принц Xалед бен Салман Аль-Сауд подчеркнул, что Саудовская Аравия настроена на укрепление сотрудничества с РФ.

«Хотел передать от своего руководства нашу настроенность на продолжение укрепления отношений, которые исторически сложились между нашими странами. Я уверен, что в будущем мы будем продолжать развивать и укреплять эти отношения, отвечая чаяниям наших народов и реализуя их», — сказал он.

Замминистра обороны королевства указал, что это будет способствовать стабилизации, укреплению безопасности и общему реагированию на все современные вызовы.

1 апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Отмечалось, что стороны обсудили вопросы климата и «зеленой» энергетики.

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