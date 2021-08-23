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Жительница Якутии лишилась 2,3 млн рублей из-за мошенников

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Полиция проводит проверку по факту обращения жительницы Якутии, которая пострадала от мошеннических действий. Женщина перечислила неизвестным свыше 2,3 млн рублей, рассчитывая на доход от биржи.

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По словам потерпевшей, она увидела рекламу компании в социальной сети «Одноклассники». Женщина подала заявку на обучение инвестированию и трейдингу. С сотрудницей образовательного учреждения связался мужчина, который проводил консультации и координировал по дальнейшим действиям. Сначала потерпевшая внесла 15 тыс. рублей, от которых вывела проценты по вкладу. Затем злоумышленник предложили внести большую сумму денег. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Якутянка оформила кредиты в двух банках и через терминалы оплаты вносила средства, которые отображались в личном кабинете. Однако позже женщина узнала, что ее аккаунт заблокирован.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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