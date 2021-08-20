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Россиян предупредили о новой уловке мошенников

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Мошенники усовершенствовали схемы обмана граждан с помощью резервного счета, на который надо переводить деньги, чтобы якобы их спасти. Теперь россиян пугают судебным преследованием, если они захотят обратиться в банк, чтобы уточнить информацию. Об этом 20 августа рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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Лазарева уточнила, что сначала мошенники звонят потенциальной жертве, предупреждая, что со счетов хотят украсть все деньги, которые надо перевести на «временный счет» для защиты, а затем на почту пользователя приходят поддельные письма из банков и якобы Центробанка, в которых указаны данные о том, что средства находятся в безопасности.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание — это угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — рассказала Лазарева «РИА Новости».

Ранее, 17 августа, главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что телефонные мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они звонят бухгалтерам фирмы и от имени гендиректора просят перевести им деньги компании. Голованов добавил, что подобная схема пока встречается в Западной Европе и Азии, однако появится и в России.

15 августа управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что во время телефонного разговора с вероятными мошенниками нельзя говорить слова «да» и «нет», а также называть цифры.

Представляющиеся сотрудниками банков мошенники могут записать голос человека на диктофон, а потом позвонить в настоящий банк и использовать эту голосовую запись. Таким образом можно потерять все деньги со счетов.

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