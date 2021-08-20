Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники усовершенствовали схемы обмана граждан с помощью резервного счета, на который надо переводить деньги, чтобы якобы их спасти. Теперь россиян пугают судебным преследованием, если они захотят обратиться в банк, чтобы уточнить информацию. Об этом 20 августа рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Лазарева уточнила, что сначала мошенники звонят потенциальной жертве, предупреждая, что со счетов хотят украсть все деньги, которые надо перевести на «временный счет» для защиты, а затем на почту пользователя приходят поддельные письма из банков и якобы Центробанка, в которых указаны данные о том, что средства находятся в безопасности.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание — это угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — рассказала Лазарева «РИА Новости».

Ранее, 17 августа, главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что телефонные мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они звонят бухгалтерам фирмы и от имени гендиректора просят перевести им деньги компании. Голованов добавил, что подобная схема пока встречается в Западной Европе и Азии, однако появится и в России.

15 августа управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что во время телефонного разговора с вероятными мошенниками нельзя говорить слова «да» и «нет», а также называть цифры.

Представляющиеся сотрудниками банков мошенники могут записать голос человека на диктофон, а потом позвонить в настоящий банк и использовать эту голосовую запись. Таким образом можно потерять все деньги со счетов.