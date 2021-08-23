ЦБ запланировал запустить переводы за границу через СБП в 2022 году

Банк России собирается в следующем году внедрить возможность трансграничных переводов в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в проекте указания регулятора, опубликованного на его сайте в понедельник, 23 августа.

Проект предусматривает, что это может быть реализовано как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными заграничными банками.

«Это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России», — отметили в ЦБ.

Банки при этом смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям.

Центробанк запустил Систему быстрых платежей в начале 2019 года. В настоящее время к ней подключены все системно значимые банки.

В апреле в ЦБ заявили, что с середины 2022 года через СБП по номеру телефона станут доступны переводы в Белоруссию. Отмечалось, что Центробанк занимается разработкой осуществления переводов в это государство с карты на карту. Предположительно, делать такие переводы можно будет в конце 2022-го.