Ремонт Фрунзенского моста в Омске завершится осенью

Ремонтные работы на Фрунзенском мосту в Омске ведутся каждый день с середины августа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время перекрытыми остаются две полосы из трех в направлении улицы Маршала Жукова, из-за этого возникают пробки.

«В ближайшее время подрядчик завершит подготовку основания (очистку мостового полотна), уложит выравнивающий слой асфальтобетона, затем будет укладываться гидроизоляция, после устроен защитный слой из бетона с армирующей сеткой. На завершающем этапе дорожные рабочие уложат верхний слой асфальтобетона»,— отметили в пресс-службе горадминистрации. Подрядчик обещает завершить ремонт к концу октября, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, в Омске в ближайшие два года планируют потратить 1,5 млрд рублей на дорожный ремонт. В первую очередь работы пройдут на участках, ведущих к школам и соцобъектам, а также на отрезках улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортные связи с главными дорожными артериями города. В 2022 году планируется обновить дублер улицы Лукашевича и дублер улицы Перелета. Обе магистрали ведут к «Арене Омск», которая сейчас возводится.